Paul Kriguli perekonna fondi stipendiaat on Tuuliki Jürjo

Viljandist pärit ja siin tegutsevaid muusikuid toetav Paul Kriguli perekonna fond teatab, et tänavune stipendium on mõneti märgiline: esimest korda on selle suurus väljendatav neljakohalise arvuga. Selle eest tuleb tänu avaldada kõigile fondi toetajatele. Kiitust pälvib ka seekordne stipendiaat – orelikunstnik Tuuliki Jürjo, kelle taotlus toetada 2021. aaasta Viljandi orelifestivali korraldamist sobib Paul Kriguli perekonna fondi eesmärkidega nagu valatult.