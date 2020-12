Linn toetab Waldorfi kooli tugiteenuste kulude katmisel

Abilinnapea Janika Gedvil ütles, et Waldorfi koolil on Viljandi haridusmaastikul rikastav roll ja linnal on võimalused tema tegevust toetada ja kõiki lapsi, sõltumata haridusasutuse omandivormist, võrdselt kohelda. Linnavolikogu otsustas eilsel istungil üksmeelselt Waldorfi kooli rahaliselt toetada.