Veel on aega esitada Viljandi preemiate kandidaate

Linnapea Madis Timpson kutsub kõiki üles kaaskodanikke märkama ja nende silmapaistvaid tegusid tunnustama. "Need preemiad on Viljandi linna kõrgeimad tunnustused ja hea võimalus kaaslinlasi kas elutöö või aasta jooksul tehtu eest esile tõsta. Tunnustamine ja meie ümber olevate inimeste tegude märkamine on oluline ning nüüd on õige hetk oma ettepanekud teele saata," ütles linnapea.