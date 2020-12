Kultuuripärli saab kitarrist ja õpetaja

Ain Agan on hinnatud kitarrist, helilooja ja õpetaja, Viljandi kitarrifestivali tipptasemel ja järjepidev korraldaja ning kõrge tasemega esinejate Viljandisse tooja. Sellest, et talle on preemia määratud, sai Agan juhuse tahtel teada täpselt siis, kui oli koos kitarrifestivali meeskonnaga.