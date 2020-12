Viljandimaa bussiliiklust korraldava ühistranspordikeskuse juht Kaupo Kase tõdes, et bussiaegade sobitamine rongiaegadega on raske ning veel keerulisemaks muudab asja see, et rongiajad muutuvad üsna tihti. Tema sõnul polegi alati võimalik neid omavahel klappima saada. «Oleme probleemi ees, kas panna bussid käima nii, nagu suurem osa inimesi soovib, või nii, nagu rongid käivad,» ütles ta.