Sakala malev tunnustas tublimaid noori ja nende juhte

Marja Kirss astus kodutütarde organisatsiooni 2012. aastal. Läbi kaheksa tegevusaasta Paistu kodutütarde rühmas on ta olnud aktiivne ja eeskujulik. Tema vormil on auga välja teenitud erialamärgid: laulja, esmaabi andja, laskur ja muusik. Teda on tunnustatud ringkonnavanema, peavanema ja maleva pealiku tänukirjaga. Marja Kirss on koos oma rühmakaaslastega osalenud arvukatel võistlustel, esindades Paistu rühma ja Sakala ringkonda ning ta on osalenud maleva riigikaitselaagris 2017. aastal ja ellujäämislaagris SERE 2018. aastal. Marja Kirsi tõeline kirg on laskesport. Tema lõppeva aasta saavutused on Eesti juunioride meistrivõistluste pronksmedal (60 lasku õhupüstolist), Eesti juunioride meistrivõistluste hõbemedal (30+30 lasku spordipüstolist) ja kuldmedal (20+20+20 lasku standardpüstolist) ja Eesti noorte meistrivõistluste pronksmedal (40 lasku õhupüstolist). Samuti on Kirss Viljandimaa tänavune aasta parim noorlaskur ja Vambola Järvekülje nimelise võistluse võitja. Praegu valmistub Marja Kirss Eesti võistkonna koosseisus Euroopa juunioride meistrivõistlusteks.