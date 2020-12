Kampaania kutsub naabriga maletama

Paul Kerese 105. sünniaastapäeva tähistamiseks kutsub Eesti Rahva Muuseum koos maleliiduga kõiki üles 7. jaanuaril maletama ja mängu jäädvustama. Idee taga on endine Sakala ajakirjanik, maleentusiast Heino Laiapea, kelle sõnul on just praegu õige aeg harjutama hakata.