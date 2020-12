Mulgi vallas tehakse rahvaloenduse peaproov

"Testküsitluseks oleme valinud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja elamutüübid. Valimis on kortermaju, ridaelamuid, eramuid, aga ka suvilaid ja üks hooldekodu. 30. detsembril saadame kõikidele neile postkasti kolmes keeles teavituskirja ja kui rahvastikuregistris on e-posti aadress, siis ka personaalse e-kirja," ütles Mägi pressiteate vahendusel.

"Testküsitlus on oluline eeldus 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse õnnestumiseks. Igal testküsitlusel osaleval inimesel on võimalus anda statistikaametile tagasisidet, mis aitab meil loendusprotsessi enne põhiloendust täiustada. Peamine eesmärk on kontrollida, kuidas töötavad erinevad küsitlusmeetodid, kuidas inimesed ankeedist aru saavad ning kuidas toimib tehnoloogia," selgitas Mägi.