Pärast viimaseid riigikogu valimisi oli esiteks täiesti selge, et väga väikesed erakonnad ei suuda suures poliitikas aktiivselt kaasa rääkida ega oma panust anda. Tahtmist on palju, inimesi aga liiga vähe. Ei jõua kõiki valdkondi, mida üks toimekas erakond hoomama peab, ära katta. Puhtalt nišiparteiks jääda on samuti halb: kui selle niši järele enam vajadust ei ole, on kukkumine väga valus. Kes teab, ehk just see Vabaerakonna languse põhjuseks saigi. Elurikkuse Erakonna käekäiku ja saatust ei oska ja tegelikult ka ei saa mina kommenteerida.