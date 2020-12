Kõpu lähedalt leiti ula peale läinud küülik

Varjupaiga juhataja Siiri Mängli sõnutsi ei põhjusta ekslema läinud küülikud väljakutseid kuigi sageli, kuid neid siiski tuleb, eeskätt suvel. "Inimesed kipuvad ära unustama, et küülikud on uruloomad ja võivad end aiast välja kaevata. Lisaks on nad tugevad," rääkis Mängli.