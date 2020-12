Noored toovad tänavugi linna jõululaada

Arenduskeskuse noorte ettevõtlikuse programmi koordinaator Kairi Ong sõnas, et laada ettevalmistamist alustati möödunud nädalal ning alles selle kolmapäeva ennelõunal saadi kinnitus, et linnavalitsus lubab praegu jõululaata pidada. Ongi sõnul tehakse omalt poolt kõik, et vältida sealjuures viiruse levikut. Selles küsimuses on korraldajad suhelnud nii terviseameti, politsei kui linnaga.

"Sularaha ei kasuta, meie lauad on hajutatult, kanname maski ja kohapeal on järelevaataja, kes jälgib, et inimesed ei koguneks puntidesse," kirjeldas Ong viirust tõkestavaid meetmeid. Ta nimetas, et Eestis on teisigi linnu, kus jõululaatu õues korraldatakse, ning see andis julgust ka Viljandis laata pidada. Tema sõnul loodetakse jõululaata korraldades tuua inimestele veidi jõulurõõmu.