Kredex pani Cleveroni 30 miljoni euro suuruse laenutaotluse seisma

Kredexi kommunikatsioonijuhi Joonas Kerge väitel on aga tegemist väga ebaõnnestunult sõnastatud vastusega ning Cleveron ei pea veel arvama, et tema laenuvõimalus on kadunud. Küll aga on kogu laenumeede pandud seisma, kuniks valitsus annab juhise, kuidas enam kui kümne miljoni euroste laenudega edasi minna. Millal valitsus teemat arutab, pole teada. Lähim võimalus oleks neljapäeval.

"Kõige häirivam on see, et Kredexi kodulehel on endiselt teade, et erakorralist laenu riiklikult olulistele projektidele on võimalik küsida ja saada," ütles Viljandi pakiautomaatide arendaja ja tootja, aktsiaseltsi Cleveron juhataja Arno Kütt.