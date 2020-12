Viljandi kunstikooli direktor Laineli Parrest ütles, et kunstikool kolis kogu õppetööga õue ja ühele õpilasele antakse individuaaltunde. «Me tegime tunniplaani, mis arvestab sellega, et õues väga pikalt olla ei saa. Lühendatud versioonis on kõikidel rühmadel kaks õuetundi,» lausus Parrest ja lisas, et kunstikool tegutseb sel aastal veel kuni neljapäevani.