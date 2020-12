Nimetatud teest, mis algaks Võhma kooli tagant, jääks 400 meetrit Viljandimaa Põhja-Sakala valda ja 600 meetrit Järvamaa Türi valda ning see lõpeks Kahala raamatukogu lähedal. Üks algatuse vedajatest, Võhmas elav, kunagi Kahalas raamatukogu juhatanud ja praegu Suure-Jaani raamatukogu juhtiv Viivika Lepp märkis, et selle tee liiklusohtlikkusest on räägitud juba aastaid, ettepanekuid on tehtud ka varem mitmel korral.