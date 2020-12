POLE VIST inimest, kellele ei meeldiks ilutulestik. Eriti kui see on võimas ja kunstiline. Meie hing naudib ilu – ilu, mis on suurem kui elu. Ja ilutulestikku imetledes võib just selline suurem-kui-elu-tunne tekkida. Laste põnevusest põlevad silmad ja täiskasvanute unistav pilk käivad ilutulestiku juurde ning seostame seda õnnetundega.