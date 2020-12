Viljandi valla kalender pajatab Tarvastu pühapaikade lugusid

Viljandi vald andis teada, et tema 2021. aasta kalender keskendub Tarvastu kihelkonna ajalooliste looduslike pühapaikade tutvustamisele. See on valla pressiesindaja sõnutsi Eestis esimene valla kalender, kus on sees ühe kihelkonna pühapaikade fotod koos nende kohta käiva pärimuse või muistendiga.