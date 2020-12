Arhitektuur on kunsti osa. Võib ka öelda, et osa arhitektuurist on kunst ja see osa väärib demonstreerimist mitmel moel. Arhitektuur imbub meie tänavapilti vahel märkamatult ja vahel ta seal märkamatuks jääbki. Teinekord on see ehk heagi, sest kummastavate ehitiste ilmumine meie igapäevaellu võib mõjuda masendust tekitavalt. Arhitektuur on eluala, mille kohta igaühel meist on oma arvamus või lausa teadmine, kuidas üks või teine hoone peaks välja nägema.