Purjus teismelised röövisid eakalt naiselt toidukoti ja raha

Viljandi patrullitalituse juhi Silver Simuste sõnul on selline juhtum Viljandis väga erandlik ja sääraseid rünnakuid on Viljandis juhtunud sel sajandil väga harva. "Muidugi on see kahetsusväärne ning kõigutab turvatunnet, aga võib ikkagi kinnitada, et Viljandis on ohutu liikuda," lisas Simuste.