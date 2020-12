Maanteeameti tänu pälvisid V.Õ.M.M. ja kaks koolitajat

V.Õ.M.M. on lahti seletatult Viljandi õhtune maastikumäng. Mängima pääses 15 kuueliikmelist politseinike võistkonda ning võistlejatel kulus üle viie tunni, et kõigisse 15 kontrollpunkti jõuda ja seal ülesandeid lahendada. Võitis see, kes suutis täpsemini õhupüssist tulistada, nukku elustada, puldiga autot juhtida, emotikonidest Ugala lavastuste pealkirju tuletada, puslet kokku panna, röövlite autost ebaseaduslikke esemeid ja Sakala paberlehest vigu leida ning veel suurt hulka ülesandeid lahendada.