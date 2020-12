Loov Viljandi pakkus loo Vabaduse platsi ja mõisa ajaloost ning viis huvilised spaahotelli

"Kui teil on ideid, milliseid ilusaid väikevorme võiks siia lisada, andke teada," ärgitas Viljandi avaliku ruumi kujundamisel varemgi sõna sekka öelnud õpetaja Piret Anier. Ta meenutas Vabaduse platsi arhitektuurikonkurssi ja leidis, et töö käigus on vähemalt osaliselt saavutanud autod taas võidu jalakäijate üle, sest nad on pääsenud paikadesse, kuhu nad esialgse plaani järgi ei pidanud pääsema. Anier viitas eeskätt Tasuja puiesteel Jaani kiriku esisele osale, kuhu on rajatud parkimiskohad.