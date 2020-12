Viljandi linn on nõus aastavahetuse ilutulestiku eest maksma 5000 eurot. Korraldaja võib aga ise toetajaid juurde otsida või omal kulul rakette lisada.

Esimest korda ajaloos korraldab Viljandi linnavalitsus konkursi, et leida ilutulestikufirma, kes võtaks enda peale aastavahetuse saluudi. Linnale tähendab see harjumuspärasest suuremat väljaminekut, samas võib juhtuda, et kohalikud ettevõtjad enam saluuti rahaliselt toetada ei saa ja ilutulestik jääb varasemast väiksemaks.