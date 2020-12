TÜ Viljandi kultuuriakadeemia aasta õppejõud on Piret Aus

Tudengid olid Piret Ausile kirjutanud, et ta on meeletult positiivne, tegus ja motiveeriv õppejõud. "Hästi inimlik ja hooliv ning suudab oma teadmisi huvitavalt edasi anda," kirjutavad tudengid. "Nii energiline, aus, otsekohene, põnevad jutud iga teema kohta, viskab head nalja, näitab kassivideoid. On inimene."

Piret Aus on pea 20 aastat olnud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse lektor. Samuti on ta vabakutseline erivajadustega inimeste abistaja ning ligipääsetavuse spetsialist. Lisaks põhitööle on ta ka VI taseme täiskasvanute koolitaja, kes abistab ka Töötukassa kliente ja mitmeid organisatsioone.