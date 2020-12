Politsei kihutas Paala järve jäält minema viis ilutulestikku lasknud last

Hommikul saatis päästeamet teate, milles oli kirjas, et jäisesse vette kukkuv inimene kaotab tegevusvõime 10-15 minutiga, lapsed veelgi kiiremini. "Jääaugust ilma abivahenditeta või kõrvalise abita välja ronida on äärmiselt raske," kirjutas päästeamet.

Päästeameti pressiesindaja Arvi Uustalu soovitas lapsevanematel kodus lastega kindlasti rääkida jää ohtudest. "Praegusel ajal on jää paksus ettearvamatu, mõnes kohas võib olla piisava paksusega. Teises kohas, kus on allikad või voolav vesi ja pealt tundub, et kõik on ohutu, võib aga kergesti läbi jää vajuda," tõdes Uustalu. "Piisavalt pikalt pole olnud pakast. Ennustatakse, et ilm läheb veel soojemaks ning jää muutub lähipäevadel veel hapramaks."