1977. aastast teatri kunstilise juhi ametit pidanud Altmar Looris sõnas, et viiruse tõttu on nukuteatris vähem etendusi ning see mõjutab ka teatri finantsseisu. Kui tavaliselt on mängukavas olnud jõulude ajal etendusi tervelt kahe nädala jagu, siis sel korral on neid vaid 11. «Algul oli planeeritud 27 etendust,» täpsustas Looris.