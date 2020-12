Jaak Joala kujust sai juba enne valmimist meem

Meemiteooria on pikk ja keeruline ning ulatub juba internetieelsesse aega. Sõna kasutusele võtnud Richard Dawkins kirjeldas 1976. aastal ilmunud raamatus «Isekas geen» meemi kui samasugust kultuuri põhielementi, nagu on bioloogilises pärilikkuses geen. Aga jätame selle praegu kõrvale. Tänapäeval teatakse meeme eeskätt kui ilmekaid pilte või videoid, millele on kirjutatud rohkem või vähem teravmeelsed, enamasti originaalkontekstist silmatorkavalt eristuvad lühitekstid. Samas võib lihtsalt ühelt pildilt mingi erilise objekti välja lõigata ja selle siis täiesti teise konteksti paigutada või muuta teoseid muul moel. Kui Joala kuju kavandi avalikustamise järel otsisid veebiparodistid sellega sarnanevaid visuaale popkultuurist, näiteks võrdlesid seda külmutatud Han Sologa filmist «Star Wars», siis nüüd levivad pigem variandid, kus lauljaga kuulutusetulp on paigutatud mõnda tuntud kohta.