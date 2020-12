XXI sajandi kolmanda kümnendi alguses, kui poodides ja kõikjal mujalgi meie ümber vilguvad jõulude ajal ning juba ka palju varem elektrivalgusega pühadekaunistused, tekib vastuoluline tunne: ühest küljest on kõik särav ja ilus, teisalt pole meil enam jõulude ajal enamasti päris lundki ning välise vormi eriline rõhutamine võtab tähelepanu ära sellelt, miks jõule üldse tähistatakse. Asi pole selles, et midagi oleks puudu, vaid selles, et kõike on liiga palju.