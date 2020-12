Sõudma hakkas Leo Muiste kuus aastat tagasi. Varem tegeles ta oma sõnul hoopis võistlustantsuga, aga et ta kasvas kiiresti, polnud talle äkitselt enam sobiva pikkusega partnerit leida. Nüüdseks on tal pikkust üle kahe meetri ja nagu ta ütleb, on ta vaid korra kohtunud ühe endast pikema sõudjaga. See oli leedu tüdruk.