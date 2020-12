Järgmisest nädalast lähevad Viljandi koolid e-õppele

Valitsuse korralduse järgi on esmaspäevast piiratud liikumine kõikides Viljandi õppeasutustes. Järgmisest nädalast kuni jõuluvaheaja alguseni kasutavad õppeasutused e-õppe vormi.

Koolidel on kontaktõpe lubatud hariduslike erivajadustega õpilastele ning personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika ja eksamite sooritamiseks. Sellisel juhul on lubatud ka õppehoonetes viibimine. E-õppe perioodil korraldatakse toitlustamine toidupakkidega.

Valitsuse korralduse järgi on 14. detsembrist kolmeks nädalaks seatud piirangud ka huviharidusele. Arvestades uusi piiranguid, otsustas linnavalitsus lubada ruumides vaid individuaaltunnid, kuni 10 õpilasega rühmategevused on välitingimustes ja huvikoolid kombineerivad neid distantsõppega.

Vabariigi valitsuse piirangud ei kehti lasteaedadele ja lastehoidudele, mis tähendab, et Viljandi lasteaiad jäävad endiselt avatuks, kuid järgima peab seal kehtivaid usaldusmeetmeid. Samuti ei puuduta piirangud professionaalseid sportlasi, sealhulgas meistriliiga võistkondi, koondislasi ja koondise kandidaate.

"Kuigi hooned on avatud, soovitame nimetatud asutustes käia vaid hädavajalikeks toiminguteks ning kanda maski ja desinfitseerida käsi. Seda kõike meie endi tervise nimel," ütles abilinnapea Janika Gedvil. Et oluline osa Sakala keskuses, spordikeskuse hallatavates spordibaasides ja Jakobsoni kooli ujulas korraldatavast tegevusest on katkestatud, muutuvad ajutiselt ka nende lahtiolekuajad. Täpsemat infot palub linnavalitsus vaadata asutuste veebilehtedelt.