Osaühingu Tennisekeskus juhatuse liige Mark Orav ütles, et seina ees Kaalu tänava ­ääres on Tennisekeskusele kuuluv kinnistu ning kultuuriakadeemia andis seina osaühingu kasutusse.

«Planeering lubab kinnistule ehitada kuni neljakorruselise ärihoone, aga kuni hoonet veel ei ole, paigaldame kultuuriakadeemia seina külge päikesepaneelid,» lausus ta. «Kui hoone on ehitatud, tõstame päikesepaneelid selle katusele ümber. Põhimõtteliselt saanuks paneelid ajutiselt ka kinnistule maaraamidele paigaldada, kuid see ei sobi linnapilti. Kultuuriakadeemia seina kasutamine on igati mõistlik alternatiiv, kuniks hoone valmis saab.»