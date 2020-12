Viljandimaale lisandus kaks koroonapositiivset, kogu Eestisse 358

Terviseameti jälgimisel on rohkem 27 200 inimese. Haiglaravi vajab 271 inimest. Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene – 90-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 142 koroonaviirusega nakatunud inimest.

"Meie eesmärk on peatada viiruse leviku kasv ja püüda olukorda säilitada, et seejärel saavutada nakatunute arvus langustrendi," seisab terviseameti teates. "Seetõttu peab jõule ja aastavahetust tähistama tänavu ohutult – vaid lähimate pereliikmetega. Enne lähedastega kohtumist veendu, et kõik on terved. Jõule tähistades hoia mõõdukat distantsi ka pereliikmetega."