Viljandi Tuleviku parim väravavaht läheb FC Florasse

22-aastane Nõmm lausus elu esimest klubivahetust kommenteerides, et on koduklubile tänulik temaga tehtud töö eest.

Tuleviku juhi Raiko Mutle sõnul on klubi pikka aega otsinud võimalusi Karl-Romet Nõmme karjääri edendamiseks ning seetõttu on hea meel, et tänavu langesid kokku kõik tingimused selleks, et Nõmm võiks minna klubisse, kes saab kaasa teha Meistrite liigas.