Toidupank otsib veel vabatahtlikke toitu koguma

Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske ütles, et vabatahtlikuks tulek on hea võimalus eraisikutel, ettevõtetel ning mis tahes organisatsioonidel kaasa lüüa toidupanga töös, kulutades paar tundi heategevusele, millel on suur mõju tuhandetele raskustesse sattunud peredele. "Toidukogumispäevadele on appi oodatud vabatahtlikud üle Eesti – sel korral umbes 700 inimest varasema ligi 1000 inimese asemel," sõnas ta.

Toidupanga kodulehe andmetel on Viljandimaal puudu viis abivajajat, keda oodatakse Männimäe ja Centrumi Selverisse.

Kõik vabatahtlikud saavad toidupangalt vajalikud kaitsevahendid. "Me soovitame tungivalt koroonaviiruse riskirühma kuuluvatel inimestel mitte vabatahtlikuks tulla. Samuti palume mitte tulla ükskõik milliste haigusnähtudega või kui elatakse koos kellegagi, kes on hetkel haige. Koju peaksid jääma ka kõik, kes on olnud viimase 14 päeva jooksul koroonaviirust põneva inimese lähikontaktsed või kui oodatakse ise COVID-19 proovi tulemust," rääkis Peäske.

Ta lisas, et kaupluses hoidutakse otsekontaktist klientidega. "Loodetavasti kliendid ei solvu, kui neil palutakse toiduained ise kogumiskärusse tõsta, sest me püüame lihtsalt distantsi hoida ning seega vähendada viiruse leviku riski. Neile, kes soovivad teha head, aga hoiavad kaaskodanikega distantsi, on võimalik teha toiduannetus ka Barbora või Coopi e-poe kaudu," nentis Peäske.

Toidukogumispäevadel osalevatel vabatahtlikel on erinevad rollid. Osa vabatahtlikke informeerib kaupluse kliente toimuvast heategevusaktsioonist, teised koguvad kassade juures kärudesse annetusi ning kolmandad tegelevad enamasti poodide tagaruumis annetuste sorteerimisega. Lisaks on kaasatud vabatahtlikud autojuhid, kes aitavad annetused toidupanga lattu viia, ning laotöötajad, kes olemasolevat kaupa ladustavad.

Kõik, kes soovivad vabatahtlikena heategevuskampaanias kaasa lüüa, saavad end registreerida toidupanga kodulehel.