Vabaduse platsi valgustid jäid liiga lühikeseks

Linlaste seas hakkas pärast valgustite kadumist ringlema kuulujutt, et postid viidi ära, sest need ei sobi Vabaduse platsi äärde, kuid Viljandi linnapea Madis Timpsoni kinnitusel ei vasta selline jutt tõele.

Kui valgustid olid paika pandud ja tööle lülitatud, selgus, et need on liiga lühikesed, et valgustada kogu platsi. Juhtus nii, et keset uut platsi tekkis pime laik, kuhu valgus ei ulatunud.