Viljandi ootab kandidaate parimate premeerimiseks

Preemiatele saab kandidaate esitada ja kõigi statuutidega tutvuda Viljandi linna kodulehel . Ettepaneku vormi linna kodulehel täitmiseks on vajalik ID-kaardi või mobiil-ID kasutamine. Paberil avaldused palutakse toimetada Viljandi raekoja postkasti.

Elutöö preemia on 6000 eurot, aastapreemia on 1500 eurot, aasta noore preemia, teatripreemia, kultuuripreemia ja spordipreemia on 1000 eurot.