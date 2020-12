Loov Viljandi pakub kultuuriprogrammi ja mõtiskleb linna üle

Ettevõtmise eestvedaja Heldi Ruiso edastatud pressiteates on kirjas, et programmi mahuvad linnatuurid, mis Raivo Mändmaa, Joosep Metslangi, Heli Grosbergi ja Gea Valneri vedamisel viivad nii Viljandi ääremaale kui ka looduslikele linnaapteegi aladele. Koostöös Viljandi kunstikooliga alustab arhitektuurikool ning näha saab ajutisi näitusi koostöös Dokfotokeskuse ja Eesti arhitektuurimuuseumiga. Plaanis on näidata teemakohaste dokumentaalfilmide seansse.

Loova Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso ütles, et algatusega on ühinenud seltskond viljandlasi, kes tegutsevad eri elualadel, kuid neil kõigil on ühine soov tekitada arutelusid meie elukeskkonna teemadel. "Oleme kokku pannud programmi arhitektuuri ja linnakeskkonna kohta ning kaasanud nende valdkondade eksperte, et vaadata, kuhu liiguvad linna kui elukeskkonna planeerimise mõtted. Loodame, et suudame oma tegevusega käivitada mõttevahetusi ja algatada protsesse, mis muudavad Viljandi veelgi paremaks linnaks," kõneles Ruiso.