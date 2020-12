Juba augustist saadik võtavad Tartu ülikooli teadlased proove reoveest, et tuvastada viiruse levik piirkonnas enne, kui juhtumite arv statistikas kasvama hakkab. Projekti eestvedajad on Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson ja molekulaarse ökoloogia vanemteadur Veljo Kisand. Tensoni sõnul näitavad viimased uuringud, et viiruse levik on suur kogu riigis ja enam ei saa rääkida vaid Ida-Virumaast ja Harjumaast.