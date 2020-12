Välkvoorus jagatud 2500 eurost jagus kuuele Viljandi noorte algatusele

Novembri lõpuks laekus noortevolikogule Spoku veebikeskkonda kuus taotlust, millest kõik ka raha said. Suurimad summad olid 610 ja 535 eurot, mille said vastavalt Kris Sülla ja VLND­ videoprojekt «Youngsters to the World» ning Rita Pomberi ekstreemspordi võistluspäev. «Fly High III». Raha said veel Katariina Leetsi Mulgimaa-teemalise lauamängu projekt ning Britta Smolini taotlus salvestada, viimistleda ja avaldada ansambli UUT album «Hummuse lummuses».