Õpetajad ei ole nõus koolide sulgemisega

Viljandimaa haridustöötajate liit ei ole päri valitsuse otsusega sulgeda kõik koolid 14. detsembrist."Peame arvestama nakatumist Eestis piirkonniti. Viljandimaal on see tänasega peaaegu olematu," teatas liidu juhatuse esimees Rita Kadaja. "Lapsed ja õpetajad on terved ning tahavad viimase jõulunädala koos koolis olla."