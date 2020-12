Eesti funkarhitektuuri isa Olev Siinmaa projekteeritud, 1930-ndatel ehitatud villa Viljandis Jakobsoni tänav 55 on tänu perekond Nõgeli loomejõule ellu ärganud. Perenaine Pirgit korraldab seal luksuslikke meisterdamise töötube, peremees Raimo kujundab seda seltsimajaks. Ühtlasi pakutakse seal VerdeVilla nime all kodumajutust.

Paar, kelle lapsed on juba suured, on seal elanud kaks ja pool aastat ning käed on tööd täis olnud kogu aeg, ka nädalavahetustel.