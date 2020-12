Kui varasematel nädalatel tuli Kesklinna koolist saata lapsi klasside kaupa koju, sest oli nakatumisjuhtumeid, siis sel nädalal on kõik klassid koolis. Viljandi haridus- ja kultuuriameti juhi Jaak Raie andmetel on vaid üksikud lähikontaktsed lapsed kodus, kuid üldiselt on puudujate hulk praegu lausa rekordiliselt väike. «See on nagu mingi pöördreaktsioon olukorrale, et lapsed tahavad käia nii koolis kui huviringides ning popitegijaid ei olegi,» ütles ta.