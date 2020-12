NAGU TAVAKS SAANUD, tehakse enne jõulude ja jõuluvana tulekut ajakirjanduse veergudel kõva kisa nõndanimetatud katuseraha üle. Teatavasti on katuseraha üsna pisike summa, kokku vaevalt seitse miljonit eurot, mida poliitikud saavad iseseisvalt riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel jagada sinna, kus nende arvates nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tuge napib. Pisike summa muidugi riigieelarve mõistes, kui arvestada, et eelarve maht on tänavu 13 miljardit eurot.