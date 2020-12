VETERANPOLIITIKUNA valdab Helir-Valdor Seeder poliitilise häma ajamist kõrgeimal tasemel. See tähendab, et ta oskab väga peenelt rääkida musta valgeks ja keerata fakte just täpselt nii, nagu talle sobib. Seda tõestab ta taas 4. detsembri Sakala arvamusloos «Jaak Joala kuju on osaliselt oma eesmärgi juba täitnud».