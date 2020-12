Endine Ugala juht asub pealinna kultuuri juhtima

Tallinna kultuuri- ja spordiametit juhtima asuval Hillar Seinal on kauaaegne kogemus kultuurivaldkonnas, teatab Tallinna linnavalitsuse pressiesindaja. Sein on varem töötanud muu hulgas Eesti pärimusmuusika keskuse haldusjuhi ja Ugala teatri juhina. Viimased seitse aastat on ta töötanud kultuuriministeeriumis, sellest viis aastat kunstide asekantslerina. Hillar Seinal on bakalaureusekraad Viljandi kultuurikolledžist laste ja noorte huvijuhina.