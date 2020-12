Viljandi kaasava eelarve võidutöö valmib uue õppeaasta alguseks

Veebikohtumisel Jakobsoni kooli esindajate direktor Krista Andresoni, haldusjuht Marek Torni ja arendusjuht Tauno Tilgaga jõuti otsusele, et jalakäijate ala ehitustööd peaksid jääma suveks, et mitte takistada liiklemist õppeperioodil.

"Leppisime omavahel kokku, et uue aasta varakevadel teeme hanke, et suvel, kui on koolivaheaeg, ehitustöödega alustada," ütles Viljandi linnapea Madis Timpson. Kaasava eelarve reeglite järgi peab võiduidee olema teostatud järgmise kalendriaasta jooksul.

"Oleme nõus sellega, et jalakäijate ala on Jakobsoni kooli juurde vaja, ja meil on hea meel, et saame sellesse kaasava eelarve kaudu panustada ning muuta liiklemise oluliselt turvalisemaks," ütles linnapea.