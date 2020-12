Pauluse kiriku 700-kohaline saal on jõulude paiku muusikute seas hinnatud paik. Seni pole aga teada, kas publik tahab jõuluajal seal kontserte nautida. FOTO: Elmo Riig

Vähem kui kümme tundi enne seda, kui ansambel Terminaator pidi Viljandist alustama oma plaadiesitlusturneed, tegi ta otsuse, et kõik detsembri kontserdid üle Eesti tühistatakse. Seda, et inimesed ei ole valmis praegu kontserdile minema, on korraldajad tajunud juba mõnda aega.