Need, kellel vaja, on saanud koolidest laenuks arvutid. Kehva internetiühenduse puhul on koolil last aidata aga tunduvalt keerulisem. FOTO: Arvo Meeks

Praegu on peaaegu kõik koolid Viljandimaal avatud, kuid sellegipoolest peavad haridusasutused olema iga hetk valmis üle minema distantsõppele. Selleks kogub Eesti lastekaitse liit valla- ja linnavalitsustelt andmeid, et teada saada, millistel koolidel on vaja arvuteid. Arvutinappuse kõrval on aga suurem mure maapiirkondade kehv internetiühendus, mille tõttu on raske koolitükkides järge pidada.