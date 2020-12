Tulevik teeb teatrisõbrad pisut ettevaatlikuks

«Praegu on niimoodi ning eks teatrijuhid olegi öelnud, et katsume jõuludeni vastu pidada ja siis vaatame edasi,» rääkis Ugala juht Garmen Tabor. «Ugalal tasub nendes oludes suhteliselt rahul olla, midagi hullu praegu ei ole.»

Tabor nentis samas, et kui vaadata tulevasi etendusi, on selgesti näha, et teatrisõbrad ei taha kaugemaks tulevikuks plaane teha.