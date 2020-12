Olustveres treenib Eesti tõstespordi pronksimeeskond

"Eks ta üllatus ole ikka," nentis Olustvere spordiklubi tõstmistreener Andres Viksi. "Ei osanud arvata, et kolmandale kohale pretendeerime, arvestades, et lõviosa meie klubist on tekkinud aastaga. Eks me unistasime sellest, aga kõva häälega ei rääkinud."