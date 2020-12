«Ma pidin ikka meeleheitlikult röökima kõrval, et oleks motivatsiooni ja viha ei kaoks. Aknad olid ka veel lahti ... Õhtul mõtlesin, et kui mõni juhtus mööda kõndima, siis see võis kosta päris sadistlikult: teine hakkab otsi andma ja treener röögib kõrval,» rääkis Ruth Vaar naeru saatel.