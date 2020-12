Noor metskits nurub Mustlas pai ja lakub nägu

Bussijuhina töötava mehe arvates on see kevadine tall, kelle inimesed on ehk üles kasvatanud, sest metsloom muidu nii julge ei oleks. «Ta on tore küll, aga mul on mure ka, mis temast saab, kas ta talve iseseisvalt üle elab. Ehk peaksid keskkonnaametnikud kohale tulema,» rääkis ta. «Maasikapealseid sõi ta meil himukalt ja noori istutatud viljapuid kippus ka haukama. Veel õhtul, kui käisin õuest küttepuid toomas, siis ta silmade tulukesed helkisid kuuseheki seest.»